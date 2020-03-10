Российского велогонщика госпитализировали с коронавирусом в ОАЭ. Жена потеряла с ним связь

В Абу-Даби с коронавирусом госпитализировали российского велогонщика из команды "Газпром-РусВело" Дмитрия Страхова. Об этом сообщает пресс-служба велокоманды.

Как уточняется, спортсмен отправился в больницу в воскресенье вечером.

— В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени, — цитирует пресс-служба Страхова.

Также отмечается, что на протяжении 11 дней все велогонщики команды были заблокированы в местном отеле из-за распространения коронавируса.

Супруга велогонщика рассказала телеканалу "360", что общалась с ним в последний раз около трёх дней назад.

— У него проблемы со связью. Поэтому не знаю пока ничего, — сказала девушка.

Напомним, накануне число заражённых коронавирусом в России возросло до 20 человек. Три новых случая зафиксировали в Москве.