УЕФА просят перенести чемпионат Европы на 2021 год из-за коронавируса

В Европе бушует коронавирус, и это напрямую влияет на футбол. Чемпионат Италии уже приостановлен, в Испании, Франции и Португалии матчи решено проводить без зрителей. Футбольные федерации Европы озабочены целесообразностью проведения континентального первенства в этом году и попросили УЕФА перенести турнир, например на 2021 год, сообщает Tuttosport.

Однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций уверены, что в данный момент нет необходимости наводить панику по поводу Евро-2020.

— УЕФА находится в контакте с соответствующими международными и местными властями относительно вспышки коронавируса. Нет необходимости чего-то менять в запланированном расписании турнира, — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в числе которых Санкт-Петербург. Сборная России напрямую пробилась на турнир, попав в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.