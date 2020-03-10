США перебрасывают в Ирак системы ПРО

США начали перебрасывать системы противовоздушной и противоракетной обороны в Ирак для защиты от Ирана. Об этом заявил глава Центрального командования (CENTCOM) американских вооружённых сил генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, на данный момент в Ираке находится около пяти тысяч военнослужащих США и Вашингтон принимает все необходимые меры для их защиты.

— Мы находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана, — сказал он, выступая на заседании в комитете палаты представителей конгресса США по делам вооружённых сил.

Напомним, что обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как командующий элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, а также сопровождавшие их офицеры были убиты ракетным ударом США в Багдаде. Ответом Ирана на это стал ракетный обстрел американской базы в Ираке. Всего по ней было выпущено девять ракет.