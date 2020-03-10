В Москве вооружённая ножом пара покаталась на такси, припугнув водителя

Вызвавшая такси пара припугнула ножом водителя и устроила покатушки на его служебном авто по Москве. Побывав в нескольких местах, пассажиры покинули машину, а испуганный водитель на следующий день обратился в полицию. Об инциденте Лайфу рассказал источник.

Опасных клиентов 23-летний москвич подхватил на Шелепихинском шоссе. Во время поездки мужчина обратился к нему с просьбой передать управление машиной, однако водитель отказался, заявив, что автомобиль оформлен не на него. После этого вспыхнула ссора. Во время остановки пассажир пригрозил сидящему за рулём юноше ножом — и тот пересел на заднее сиденье.

После этого пара устроила покатушки — заехала в несколько мест и даже подвезла приятеля. Посетив все запланированные точки, мужчина и женщина вернулись на один из промежуточных адресов и молча вышли из авто, оставив ключи в зажигании. После этого они спокойно зашли в подъезд одного из домов. Отмечается, что во время остановок они забирали с собой ключи от машины и что-то употребляли по пути.

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