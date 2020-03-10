Мать утонувшей под Тверью семилетней девочки была с ней рядом в момент гибели, но не помогла

Мать утонувшей 7-летней Лиды не помогла тонущей дочери выбраться из воды, несмотря на то что была рядом с ней на берегу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

Как установили следователи, днём в воскресенье, 8 марта, малышка вместе с матерью находилась на берегу реки Сыроверка, которая протекает на территории села Чамерово Весьегорского района. В какой-то момент девочка оказалась в воде. Из-за того что ребёнок не умел плавать, он захлебнулся и утонул.

При этом мать Лиды не предприняла никаких мер по спасению дочери. После инцидента она вернулась в дом, где проживает, и вечером сообщила в полицию о пропаже. Правоохранителям женщина рассказала, что девочка ушла гулять рядом с домом, а потом исчезла.

Причастность к преступлению сельчанка не признаёт, говорит, что "произошёл несчастный случай". По каким причинам она сразу не сообщила, что её ребёнок утонул, неизвестно.