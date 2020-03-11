Не цензура, а регулирование. Facebook и Reuters запустили машину своей правды в соцсетях

Информагентство Reuters и Facebook анонсировали совместный проект, в рамках которого в соцсетях будет фильтроваться контент на предмет фейк-ньюс. Альянс был создан ввиду приближающихся выборов президента США и, разумеется, влияния недостоверной информации на итоги прошлого голосования, в ходе которого победил Дональд Трамп. Разбираемся, как именно будет работать новая система и можно ли говорить о её независимости.

Призыв Марка Цукерберга усилить регулирование контента в Интернете отвечает мировым тенденциям борьбы с распространением фейков и внедрением факт-чекинга. Дело хорошее, но смущает следующее. Любое вмешательство властей в работу Интернета в России западные СМИ подают как закручивание гаек и введение цензуры. В то же время, когда Цукерберг призывает политических лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности усилить регулирование Интернета, журналисты иностранных СМИ одобрительно кивают головами.

Хотя очевидно, что в данном случае Facebook действует под давлением. Сложно было не заметить, что последние годы соцсеть жёстко критикуется властями США и американской прессой. В частности, компанию, которая владеет терабайтами личных данных простых обывателей, обвиняют в ненадлежащих условиях хранения чувствительной информации, а также в бездействии по отношению к распространению некачественной информации. Разумеется, при любом удобном случае припоминают Цукербергу, что его машина рекламы привела к власти не самого адекватного, по мнению многих в США, Трампа.

Facebook вынужден вмешаться в свободное распространение информации, дабы не лишиться косвенного, а где-то и конкретного протектората со стороны властей США.

Как будет работать новая система?

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Судя по тому, что пишет Reuters, созданием методички по выявлению фейков займётся именно информагентство. Именно оно, предполагаем, придумает алгоритм и составит список маркеров, по которым будет регистрироваться достоверная и ложная информация. Reuters уточняет, что проверяться будут фотографии, видео, новости и "другой контент" в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

Позволим заметить, что у Reuters на создание инструкций рука, скорее всего, набита. Например, совсем недавно компания призналась, что в 60-е получала финансирование от великобританского правительства. Деньги шли, понятное дело, на идеологическое противостояние с СССР.

Facebook в свою очередь предоставит рабочую силу. Напомним, ранее Марк Цукерберг заявил, что в их подразделении по противодействию дезинформации занято 35 000 человек. Похоже, именно их и новых специалистов Facebook вверит информагентству.

Звучит вроде красиво, но сразу возникает три больших но. Первое но. Сам факт, что решать судьбу того или иного поста будет какой-нибудь Али из Мумбая или Анджей из Варшавы, немножко смущает. Ну как много понимает в политике или медиа условный специалист "Фейсбука", который ещё вчера пробивал товары на кассе?

Фото © ТАСС/xChristophexMorinx, imago images/IP3press

А в том, что фильтровать контент будут отнюдь не образованные политологи и журналисты из Reuters, даже не стоит и сомневаться. Буквально пару недель назад выяснилось , что миньоны Apple вручную проверяют электронную почту пользователей iPhone. Летом прошлого года Google призналась , что её подрядчики прослушивают команды пользователей Google Home. Весной 2019-го на том же погорела и Amazon с её умными колонками Alexa. Нужно понимать, что так называемые подрядчики, как правило, сосредоточены в регионах с плохой экономической обстановкой. Где любая работа за доллары кажется престижной. Конкретно Amazon сливала войсы своих клиентов в Коста-Рику, Индию, Румынию и на Украину.

Второе но. Много ли надо заплатить румыну или индусу, который согласился подглядывать за людьми из-за перспективы голодной смерти, чтобы он начал ошибаться, решая, фейк ли перед ним, или правда? В общем, у людей, заинтересованных в том или ином исходе факт-чекинга, появятся широкие возможности для манипулирования этой системой.

Третье но. Facebook не первый раз прибегает к помощи третьей стороны для решения проблемы с дезинформацией. И в прошлый раз получилось не очень. Как минимум потому, что третья сторона была финансово ангажирована людьми, заинтересованными в том или ином результате проверки. Мы, если что, — о сотрудничестве "Фейсбука" с International Fact-Checking Network (IFCN).

Так нужно регулировать соцсети или нет?

Facebook в борьбе за свою правду выкорчёвывает из соцсети все аккаунты и посты, которые ведут информационную деятельность и хоть как-то связаны с Россией. Боятся, что эти очажки другого мнения могут дезинформировать. Жертвами этой охоты на ведьм стали миллионы страниц. При этом каких-то уверенных доказательств своей правоты в СМИ соцсеть не публиковала.

Они боятся и действуют. При этом, когда действует наша власть, — она в глазах западных СМИ авторитарна и деспотична. Хотя совершенно логично предположить, если они находят в "Фейсбуке" каких-то российских диверсантов, то и у нас во "ВКонтакте" наверняка кто-то из иностранных зложелателей найдётся. И тут даже глубоко копать не надо. Буквально на прошлой неделе Group-IB разоблачила пранкеров из ближнего зарубежья, которые попытались нагнать панику странными сообщениями про десятки тысяч заболевших коронавирусом в Москве.