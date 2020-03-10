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Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в ДР Конго

Заболевший находится в карантине.

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Фото © ТАСС / Prabin Ranabhat / SOPA Images via ZUMA Wire

Первый случай заражения новым китайским коронавирусом подтвердили в Демократической Республике Конго. Об этом заявил государственный министр здравоохранения ДРК Этени Лонгодо.

Инфицированный новым коронавирусом является гражданином ДРК, — уточнил министр. Он добавил, что заболевший находится в карантине.

На сегодняшний день в Африке южнее Сахары подтверждённые случаи вызваного коронавирусом заболевания зафиксированы в семи странах: ЮАР, Нигерии, Камеруне, Того, Сенегале, Буркина-Фасо и ДР Конго. Общее число заболевших составляет 17 человек. Все они, кроме одного, прибыли в Африку из стран Европы.

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