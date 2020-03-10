Инфекционист ответил на вопрос, истребит ли коронавирус человечество

Коронавирус не обладает потенциалом к уничтожению всего человечества. Об этом в беседе с НСН заявил глава Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов.

— Если бы у этого вируса был эпидемиологический потенциал на уничтожение человека, тогда бы этим вирусом болели и дети, и подростки, и молодые, и средние, и взрослые и так далее, — сказал он.

Однако в случае инфицирования коронавирусом заболевание протекает в большинстве случаев в лёгкой форме. Только 15% людей тяжело переносят болезнь и лишь 2% граждан умирают, отметил Сапронов.

При этом среди погибших много людей с сопутствующими тяжёлыми болезнями вроде сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, распространение штамма может быть обширным, но степень урона несопоставима с другими инфекциями.

Напомним, число заражённых коронавирусом в России составляет 20 человек.