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Буйная пассажирка обматерила "вшивого" таксиста. На этот раз в Краснодаре — видео

Интеллигентность и спокойствие водителя поражают.

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В Краснодаре буйная пассажирка обматерила таксиста. Несмотря на все оскорбления, мужчина очень интеллигентно отвечал даме. Кадры диалога появились в паблике "23-й регион".

Из-за чего начался конфликт, неизвестно. Но самое мягкое оскорбление, которого удостоился водитель — "вшивый таксист". Также девушка заявила мужчине, что у него "ума не хватает", поэтому он и работает в такси. В ответ на агрессию пассажирки таксист предупредил, что её оштрафуют за оскорбления. Однако пассажирку это ещё больше раззадорило.

Примечательно то, что сама девушка снимает всё происходящее на телефон, видимо, чтобы потом похвастаться своими успехами. Чем закончилась история, неизвестно.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про вооружённую ножом пару, которая при помощи ножа заставила таксиста пересесть на пассажирское сиденье и затем устроила покатушки по Москве.

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