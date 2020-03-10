Страны Персидского залива запретили кальяны из-за коронавируса

Минздрав Катара выпустил временный запрет на курение кальянов в ресторанах и кофейнях в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости".

Перед этим запрет на курение кальянов в общественных местах ввёл Кувейт.

— Всем ресторанам и кофейням запрещено предлагать для курения кальян до последующего уведомления в рамках предупреждающих мер по борьбе с распространением коронавируса. Нарушители запрета будут подвергаться административному наказанию, — говорится в сообщении.

Курение кальяна — популярная народная традиция в арабских странах, и государства Персидского залива не исключение. Но в отличие от многих других арабских стран курение кальянов в аравийских монархиях более регламентировано, это позволено делать только в специально выделенных залах с хорошей вытяжкой или на открытом воздухе. При этом врачи волнуются, что кальяны, которые используют люди, невзирая на надевание на мундштук одноразовых наконечников, всё равно могут стать источниками распространения коронавируса.

До этого дня в Катаре было выявлено 18 случаев заболевания коронавирусом, в основном у людей, вернувшихся из Ирана. При этом анализы на наличие заболевания сдало 3,5 тыс. человек, находившихся в контакте с больными. Власти эмирата запретили гражданам 14 стран, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, посещать Катар.