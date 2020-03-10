Восстание зверей. Коты жительницы Калининградской области заперли хозяйку на балконе

Жительницу города Советска Калининградской области на балконе заперли коты, пока их хозяйка фотографировала красивую подсветку на мосту. Об этом рассказали в сообществе "Типичный Калининград" во "ВКонтакте".

— Слышала, что так бывает, но не думала, что со мной произойдёт. Пока фоткала мост, что-то щёлкнуло, но не придала значения. Как оказалось, коты дверную ручку повернули и меня закрыли на лоджии, — написала она.

По словам горе-хозяйки, дома никого не было, кроме котов, разумеется. Поскольку открыть дверь четвероногие не сумели, а в поздний час на улице не проезжали даже машины, женщине пришлось около часа выжидать подмогу.

— Хорошо, что плед (на балконе. — Прим. Лайфа) был, — подытожила она.

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