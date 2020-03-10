Александр Большунов стал первым россиянином — обладателем Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов стал обладателем кубка мира по лыжным гонкам. Данное достижение является первым в истории страны.

Возможным это стало после того, как вся сборная Норвегии отказалась принимать участие в оставшихся этапах, которые пройдут в США и Канаде. Таким образом, ближайший преследователь Александра - Йоханнес Клебо не сможет догнать его в общем зачёте.

Стоит отметить, что сезон для Большунова получился более чем урожайным. Россиянин, кроме успеха в общем зачёте Кубке мира, сумел впервые в жизни стать победителем многодневки "Тур де Ски".