Минобороны опровергло данные Турции об уничтожении "Панцирей"

Заявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом данные о ликвидации восьми ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в сирийской провинции Идлиб являются "более чем преувеличенными" и далеки от реального положения дел. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Минобороны России.

— Оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением, — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, основные средства ПВО Сирии, в том числе "Панцири", дислоцированы прежде всего в окрестностях Дамаска, тогда как прикрытие правительственной армии в провинции Идлиб обеспечивают только четыре комплекса.

Отмечается, что в ходе массированной атаки турецких БПЛА было повреждено два "Панциря", однако к настоящему моменту они практически восстановлены.

Ранее Лайф сообщал, что Турция запросила дополнительную помощь НАТО по Сирии.