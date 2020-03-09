Турция запросила дополнительную помощь НАТО по Сирии

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь по Сирии "для защиты границ и в связи с миграционными вызовами". Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

— Кризис в Сирии — это угроза нашему региону и всей Европе, как в сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может позволить себе роскоши оставаться безразличной к трагедии в Сирии, — цитирует его слова ТАСС.

Эрдоган также подчеркнул, что сирийско-турецкая граница — это юго-восточный рубеж НАТО и Турция была "бастионом" Европы и Альянса на протяжении девяти лет, страной, которая противостояла ИГИЛ* и приняла 3,7 миллиона беженцев из Сирии.

Ранее Эрдоган пригрозил односторонними действиями Турции в Идлибе, если договорённости с российской стороной, достигнутые на переговорах пятого марта в Москве, не будут соблюдаться.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.