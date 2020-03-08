Эрдоган пригрозил односторонними действиями Турции в Идлибе

Не исключено, что Анкара может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб, если договорённости с Россией не будут соблюдаться. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления вёл телеканал NTV.

— Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" не будут сдержаны. Мы заключили соглашение [с Россией], чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили, — отметил турецкий лидер.

Также Эрдоган напомнил, что за прошедший месяц в сирийской провинции погибло не менее 59 турецких военных. Но при этом турецкие вооружённые силы нейтрализовали 3,4 тысячи военных сирийского режима в Идлибе.

Напомним, 5 марта президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Переговоры длились три часа и проходили в формате тет-а-тет, после чего к встрече присоединились делегации с обеих сторон. В общей сложности лидеры общались около шести часов.

В итоге главы двух государств договорились о прекращении огня в провинции Идлиб, создании безопасного коридора на трассе М4 в Сирии, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования автодороги.