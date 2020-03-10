Сумасшедший словенец наколотил пять голов команде Черышева

Денис Черышев подарил "Валенсии" надежду в первой встрече с "Аталантой", но на ответную игру россиянин с первых минут не вышел. А когда его всё-таки выпустили на замену, было уже слишком поздно. Хотя испанцы в этот раз показали себя гораздо более серьёзной силой, бергамаски снова оказались результативнее. "Валенсия" забила три гола, и если бы "летучим мышам" удалось сохранить ворота сухими, то они бы даже прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Но "Аталанта" забила аж четыре гола, и у всех у них один автор — Йосип Иличич.