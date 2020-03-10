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Сумасшедший словенец наколотил пять голов команде Черышева

У Йосипа Иличича один гол в первой встрече с "Валенсией" и покер — в ответной.

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Фото © Twitter / ChampionsLeague

Денис Черышев подарил "Валенсии" надежду в первой встрече с "Аталантой", но на ответную игру россиянин с первых минут не вышел. А когда его всё-таки выпустили на замену, было уже слишком поздно. Хотя испанцы в этот раз показали себя гораздо более серьёзной силой, бергамаски снова оказались результативнее. "Валенсия" забила три гола, и если бы "летучим мышам" удалось сохранить ворота сухими, то они бы даже прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Но "Аталанта" забила аж четыре гола, и у всех у них один автор — Йосип Иличич.

32-летний словенец оформил покер и стал самым возрастным футболистом, которому удавалось подобное в выездных матчах ЛЧ. С учётом первой встречи у него уже пять голов в плей-офф, столько пока не забил никто. Всего в 2020 году у Иличича 14 голов, и он обошёл по этому показателю Криштиану Роналду, который возглавлял рейтинг с 13 голами.

Благодаря геройствам Иличича "Аталанта" впервые в истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Счёт по сумме двух встреч с "Валенсией" напоминает что угодно, но только не футбол — 8:4.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответные матчи

"Валенсия" — "Аталанта" — 3:4 (4:8 по сумме двух встреч)

Голы: Гамейро 21', 51' (1:1, 2:2), Торрес 67' (3:2), Иличич 3', 43', 71', 82' (1:0, 2:1, 3:3, 3:4)

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