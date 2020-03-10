Сумасшедший словенец наколотил пять голов команде Черышева

Денис Черышев подарил "Валенсии" надежду в первой встрече с "Аталантой", но на ответную игру россиянин с первых минут не вышел. А когда его всё-таки выпустили на замену, было уже слишком поздно. Хотя испанцы в этот раз показали себя гораздо более серьёзной силой, бергамаски снова оказались результативнее. "Валенсия" забила три гола, и если бы "летучим мышам" удалось сохранить ворота сухими, то они бы даже прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Но "Аталанта" забила аж четыре гола, и у всех у них один автор — Йосип Иличич.
FOUR-goal hero Josip Iličić secures #UCLMOTM award! ⚽️⚽️⚽️⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020
😎 He'll be one of four players in tomorrow's vote where you crown Player of the Week... pic.twitter.com/gYJuA2ceA4
32-летний словенец оформил покер и стал самым возрастным футболистом, которому удавалось подобное в выездных матчах ЛЧ. С учётом первой встречи у него уже пять голов в плей-офф, столько пока не забил никто. Всего в 2020 году у Иличича 14 голов, и он обошёл по этому показателю Криштиану Роналду, который возглавлял рейтинг с 13 голами.
Благодаря геройствам Иличича "Аталанта" впервые в истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Счёт по сумме двух встреч с "Валенсией" напоминает что угодно, но только не футбол — 8:4.
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ответные матчи
"Валенсия" — "Аталанта" — 3:4 (4:8 по сумме двух встреч)
Голы: Гамейро 21', 51' (1:1, 2:2), Торрес 67' (3:2), Иличич 3', 43', 71', 82' (1:0, 2:1, 3:3, 3:4)