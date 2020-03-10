Пользователи Сети гадают, куда делись татуировки Тимати — видео

Рэпер Тимати шокировал своих подписчиков, разместив в "Инстаграме" видео, на котором он предстал абсолютно без татуировок.

Напомним, что до преображения он выглядел примерно вот так, татуировки у певца были почти по всему телу.

Теперь фанаты гадают, куда же делись многочисленные рисунки.

— Босс, где они?! — недоумевает одна из фанаток.

— Вот это шок-контент: вслед за ценами на нефть упали и тату Тимати, — шутит другой фолловер.

— Не идёт без татух, стал как обычный Тимур, — недоумевает третий подписчик.

В общем и целом фанаты сошлись на трёх версиях случившегося: Тимати замазал всё тональным кремом, Тимати надел специальные "рукава" телесного цвета, под которыми не видно рисунков, и, наконец, Тимати действительно удалил все татуировки.

К слову, недавно первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о вреде наколок для организма, назвав при этом татуированных девушек "ковриками с арабесками".