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Пользователи Сети гадают, куда делись татуировки Тимати — видео

Российский селебрити является, пожалуй, одним из самых "зататуированных" исполнителей современной эстрады. "Рукава" с наколками даже являются частью униформы сотрудников его бургерных.

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Рэпер Тимати шокировал своих подписчиков, разместив в "Инстаграме" видео, на котором он предстал абсолютно без татуировок.

Напомним, что до преображения он выглядел примерно вот так, татуировки у певца были почти по всему телу.

Теперь фанаты гадают, куда же делись многочисленные рисунки.

Босс, где они?! — недоумевает одна из фанаток.

Вот это шок-контент: вслед за ценами на нефть упали и тату Тимати, — шутит другой фолловер.

Не идёт без татух, стал как обычный Тимур, — недоумевает третий подписчик.

В общем и целом фанаты сошлись на трёх версиях случившегося: Тимати замазал всё тональным кремом, Тимати надел специальные "рукава" телесного цвета, под которыми не видно рисунков, и, наконец, Тимати действительно удалил все татуировки.

К слову, недавно первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о вреде наколок для организма, назвав при этом татуированных девушек "ковриками с арабесками".

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