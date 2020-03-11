В Грузии зафиксировано первое заражение коронавирусом у ребёнка

В Грузии выявили первый случай заражения коронавирусом среди несовершеннолетних — там заболел 12-летний подросток. Об этом в эфире грузинского Первого канала рассказал глава инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

— Ребёнка доставили в инфекционную больницу вместе с членами той группы, которые находились в самоизоляции и у которых сегодня было подтверждено наличие вируса, — сообщает канал.

Напомним, первый случай заражения CoViD-2019 был зарегистрирован в стране в конце февраля. На данный момент в Грузии насчитывается 23 заболевших. Большинство из них почувствовали недомогание, вернувшись из Италии, остальная же часть подхватила вирус в Иране.

За прошедшие сутки во всём мире было зафиксировано более четырёх тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент общее число заболевших в мире составляет 113 851 человек, из которых 80 924 находятся на территории Китая.