До 113 тысяч возросло число инфицированных коронавирусом во всём мире

За минувшие сутки во всём мире было зарегистрировано 4125 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений, вызванных болезнью, скончалось 203 человека. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Общее число инфицированных в настоящий момент составляет 113 851, из которых 80 924 — в эпицентре заражения, Китае. При этом в самой КНР инфекция идёт на спад: из всего количества новых подтверждённых диагнозов лишь 20 были зарегистрированы в Поднебесной.

В то же время общее число смертей в стране достигло 3140, из них 17 — за последние сутки. За пределами Китая от болезни скончалось уже 872 человека, из которых 186 — новые случаи.

Ранее Лайф сообщал, что количество заражённых коронавирусом в Италии перевалило за 10 тысяч.