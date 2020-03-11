В Британии коронавирусом заразился замминистра здравоохранения

В Великобритании с диагнозом коронавирус была госпитализирована парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Надин Дорис. Сейчас она помещена на карантин, а специалисты проверяют весь круг её контактов. Об этом сообщает газета The Times.

– Спасибо за столько добрых пожеланий. Это было довольно жутко, но я надеюсь, что теперь худшее позади. Больше беспокоит моя 84-летняя мама, которая все эти дни была рядом и начала кашлять сегодня. Она проверяется завтра. Берегите себя и продолжайте мыть руки, – написала министр в "твиттере".

По данным журналистов, Дорис – один из авторов британской стратегии противодействия коронавирусу, почувствовала недомогание 6 марта, однако наличие заболевания у неё подтвердилось только 10 марта. За эти дни замминистра контактировала со многими людьми, включая членов парламента и встречу с избирателями в своём округе.

Кроме этого, 5 марта она была в числе приглашённых на приём к премьер-министру Борису Джонсону по случаю Международного женского дня. Отмечается, что сейчас была инициирована процедура установления всех, кто контактировал с Дорис, при необходимости у них будут взяты анализы. Находится ли британский премьер среди них – не уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что общее количество заражённых коронавирусом в мире превысило 113 тысяч человек.