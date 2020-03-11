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Из-за CoViD-2019 был перенесён Нью-йоркский автосалон

В настоящее время число заболевших в мире составляет свыше 113 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / АР / Mark Lennihan

Международный автосалон в Нью-Йорке, который должен был пройти с 10 по 19 апреля, перенесли на август из-за коронавируса. Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на организаторов мероприятия.

Мы предпринимаем чрезвычайные меры для защиты от коронавируса наших гостей, организаторов выставок и всех участников, — заявил один из представителей компании.

Напомним, ранее из-за распространения инфекции автосалоны уже отменили в Женеве, Пекине и Сан-Паулу.

В связи с угрозой заражения переносят и более крупные мировые события. Например, Олимпиаду в Токио могут "подвинуть" на два или три года.

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