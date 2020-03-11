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Олимпиаду-2020 могут перенести на два или три года из-за коронавируса

При этом подобная процедура может вызвать определённые сложности.

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Фото © Zuma / TASS / Alessandro Di Ciommo

Летние Олимпийские игры в Токио, которые планируются в августе текущего года, могут быть перенесены на год или два. Об этом газете Wall Streat Journal рассказал член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят, — заявил Такахаши.

При этом данная процедура может вызывать определённые сложности из-за того, что в эти же сроки могут проходить другие спортивные мероприятия. По мнению Такахаши, проще будет перенести игры на два года, так как расписание соревнований на следующий год уже почти полностью составлено.

Ранее Лайф рассказывал, что отмена Олимпиады-2020 может нанести серьёзный удар по экономике Японии.

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