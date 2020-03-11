В КНР число заболевших и умерших от коронавируса за сутки почти сравнялось

Количество заражённых и погибших от коронавируса в Китае продолжает снижаться с каждым днём. За последние сутки в стране было зафиксировано 24 новых случая заболевания и 22 смерти, сообщает Госкомитет по здравоохранению.

— В том числе в настоящий момент болеет 16 145 человек, 4492 человека находятся в тяжёлом состоянии, — отмечают в комитете.

Так, общее число заражённых с начала эпидемии увеличилось до 80 778, из них 3158 случаев закончились летальным исходом. При этом свыше 61 тысячи человек вылечились и были выписаны из больниц.

Инфекционисты, в свою очередь, уверены: из-за коронавируса человечество не вымрет. Если бы у этой болезни был эпидемический потенциал на полное истребление человеческого рода, то ею бы в огромных масштабах заражались молодые люди и дети, подчёркивают специалисты.