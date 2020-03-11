В Красноярске возобновили поиски пропавших при прорыве дамб на прииске золотодобывающей артели

В Красноярске возобновлены поиски на золотом прииске компании "Сисим", где в результате прорыва пяти технологических дамб погибло 17 человек и ещё трое пропали без вести. Об этом говорится в сводке Краевого государственного казённого учреждения "Спасатель".

— Выезд на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска (пропавших 19.10.2019) на акватории р. Сейба Курагинского района, — говорится в документе.

По данным ведомства, водолазы уже обследовали один участок реки, однако пока безрезультатно. По плану водолазы будут на объекте до 15 марта.

Напомним, трагедия на золотодобывающем предприятии произошла в ночь на 19 октября. Основной версией случившегося считают нарушения при проведении работ, в результате которых установленные технологические дамбы не выдержали нагрузки и волна из камней и грязи снесла два временных общежития, в которых жили рабочие. В результате погибло 17 человек, ещё трое пропали без вести.