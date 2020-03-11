Середина недели встретит москвичей дождями и сильным ветром

В Москве 11 марта ожидаются небольшие дожди и тёплая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В дневные часы на территории столицы будет от +8 до +10 градусов, а в ночные столбики термометров опустятся до +2. В Подмосковье при этом ожидается до +11 градусов днём и до +5 градусов ночью.

Местами пройдёт небольшой дождь, утром в некоторых районах также будет наблюдаться небольшой туман, сообщили синоптики.

Вероятность осадков сохранится как в светлое, так и в тёмное время суток. Атмосферное давление в регионе будет пониженным и составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ветер ожидается южный и юго-западный — и довольно сильный — со скоростью до 11 м/с. Ночью его порывы могут достигать 18 м/с. Из-за этого в регионе с 23:00 11 марта до 23:00 13 марта будет действовать жёлтый уровень погодной опасности.