Лайф узнал о состоянии ограбленной замгубернатора Ямала

Замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и директор регионального Департамента финансов Альбина Свинцова, чей дом в подмосковных Котельниках подвергся нападению минувшей ночью, в настоящий момент находится на больничном. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО.

— Она на больничном, вот что нам известно. Замгубернатора обычно не может очень долго быть на больничном, всё-таки должность такая. Будет понятно по окончании недели, — сообщили в пресс-службе.

Связано ли отсутствие чиновницы с произошедшим нападением, неизвестно. В приёмной замгубернатора журналистам рассказали, что Свинцова на рабочем месте отсутствует, однако добавили, что не владеют информацией относительно происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье ограбили дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа. По неподтверждённым данным, неизвестные под угрозой применения травматического оружия избили и связали находившегося в доме мужчину, после чего украли около 200 тысяч евро. По данному факту полиция начала проверку.

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