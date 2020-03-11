Три человека погибли при столкновении трёх авто в Краснодарском крае — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В районе Михайловского перевала на трассе М4 — "Дон" в Краснодарском крае столкнулись автомобили ВАЗ-2110, Mazda и Datsun, в результате погибло три человека. Лайф публикует видео с места смертельной аварии.

По данным источника Лайфа, водитель ВАЗа погиб на месте, также скончался один его пассажиров. Ещё одного доставили в больницу. Водитель автомобиля Mazda умер в машине скорой помощи.

Причины аварии уточняются. По одной из версий, Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим навстречу ВАЗом, после чего машины влетели в Datsun.