Путин — о задержании террористов по наводке ФБР: Позвонил Трампу со словами благодарности

Президент России Владимир Путин признался, что, после того как Федеральное бюро расследований США в 2019 году передало ФСБ РФ информацию о двух сторонниках ИГИЛ*, он лично позвонил главе Белого дома.

По его словам, американские спецслужбы долго следили и вели работу по этим террористам, а потом ФБР поделилось своими данными.

— Я позвонил [президенту США Дональду] Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию, — рассказал президент РФ в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

В целом он высоко оценил сотрудничество российских и американских спецслужб, заявив, что они "работают глобально" и борются с терроризмом.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за данные, которые помогли предотвратить теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудниками ФСБ РФ были задержаны двое россиян, планировавших нападения в местах массового скопления людей.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.