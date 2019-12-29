ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

Наводку на них оперативные сотрудники получили благодаря информации от Соединённых Штатов.

Сотрудники ФСБ задержали двух российских граждан, собиравшихся осуществить теракты в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.

По данным следствия, злоумышленники рассчитывали совершить преступления в местах массового скопления людей.

— Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Как добавили представители силового ведомства, у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку к осуществлению террористических актов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации".

Как ранее сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, в котором поблагодарил американского коллегу за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.