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Путин прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

Президент отметил, что Россия и Украина подписали транзитный договор.

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Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что США следует снять санкции с "Северного потока — 2".

Главный побудительный мотив, предлог введения санкций против "Северного потока — 2" заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так что теперь нужно? Санкции нужно снять тогда с "Северного потока". Нет оснований для введения, — сказал президент в интервью ТАСС проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства отметил, что если санкции останутся, то их задача — обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.

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