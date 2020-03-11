Путин прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

— Главный побудительный мотив, предлог введения санкций против "Северного потока — 2" заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так что теперь нужно? Санкции нужно снять тогда с "Северного потока". Нет оснований для введения, — сказал президент в интервью ТАСС проекта "20 вопросов Владимиру Путину".