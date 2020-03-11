Путин — об обещании, нарушенном Саакашвили в 2008 году: Попёр — получил!

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал российскому лидеру Владимиру Путину не решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путём, однако свои слова не сдержал.

По словам Путина, он неоднократно говорил с Саакашвили относительно вопросов Южной Осетии и Абхазии. В ходе переговоров грузинский президент обещал никогда не пытаться решить эти вопросы с использованием насильственных методов.

— "Не-не, я никогда этого не сделаю!" — и попёр. Попёр — получил! — подчеркнул Путин в интервью ТАСС.

Что касается нынешнего похолодания в отношениях Тбилиси и Москвы, то глава государства заявил, что власти Грузии "отпрыгнули в сторону" от России.

— И мы здесь ни при чём, — заключил Путин.

Напомним, в июне прошлого года в Грузии радикалы и оппозиция устроили масштабный митинг из-за появления депутатов Госдумы в здании парламента республики. Демонстранты пытались взять здание штурмом. После эвакуации парламентариев акция протеста переросла в столкновения с полицией. В ходе беспорядков пострадало 240 человек. Позднее авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено из-за начавшихся антироссийских акций.