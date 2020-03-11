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Жириновский против наименования главы государства президентом: Это английское слово!

Политик считает, что это унизительно.

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Видео © LIFE

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против того, что в России глава государства называется президентом.

Мы недовольны тем, что осталось английское наименование должности главы государства. Это же унижает. Во всех языках мира наименование должности главы государства — на родном языке. Ну не нравятся слова "верховный правитель", "повелитель", называйте как хотите, но не английским же словом, — заявил Жириновский.

Напомним, накануне Владимир Жириновский выступил за изменение традиционной процедуры выборов главы государства РФ. Он предложил Госсовету выбирать президента.

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