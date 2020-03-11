Жириновский против наименования главы государства президентом: Это английское слово!

— Мы недовольны тем, что осталось английское наименование должности главы государства. Это же унижает. Во всех языках мира наименование должности главы государства — на родном языке. Ну не нравятся слова "верховный правитель", "повелитель", называйте как хотите, но не английским же словом, — заявил Жириновский.