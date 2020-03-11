Путин: США хотят, чтобы Украина существовала за счёт России

США взяли Украину под внешнее управление, но хотят, чтобы Незалежная существовала в том числе за счёт России. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

— Они (США) Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, — отметил глава государства в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва не будет отказываться от транзита газа через территорию Незалежной, так как сама в этом заинтересована, хоть и не в тех объёмах, как раньше. При этом в таком случае США должны отменить санкции против проекта "Северный поток – 2".