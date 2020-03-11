Малкин сделал дубль, забросив 25-ю шайбу в сезоне НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин достиг отметки 25 голов в нынешнем сезоне. В гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" россиянин во втором периоде с интервалом в пять минут оформил дубль и помог "пингвинам" разобраться с "дьяволами" — 5:2.

При счёте 2:1 Малкин получил шайбу перед чужой синей линией, закатил с ней в зону и классным кистевым броском из правого круга вбрасывания прошил голкипера хозяев Маккензи Блэквуда, упрочив преимущество "Пингвинз".

Evgeni Malkin has made a habit of turning in solid performances against the Devils. In 58 career games vs. New Jersey, he has 56 points (22G-34A). pic.twitter.com/IlQCrPhjQW — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 11, 2020

Второй гол в матче Джино забил после ошибки игроков "Дэвилз", которые не смогли вывести шайбу из своей зоны.

Fun fact: Evgeni Malkin's point streak now stands at five games (4G-7A). pic.twitter.com/4C4JCNUaox — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 11, 2020

В составе "Нью-Джерси" 13-й заброшенной шайбой в сезоне отметился нападающий Никита Гусев, сравнявший счёт в первом периоде.

Nikita Gusev on the power play! Devils tie it up at 1!#NJDevils pic.twitter.com/DJ3frUkDwL — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 11, 2020

В нынешнем регулярном чемпионате Малкин принял участие в 55 играх, в которых помимо 25 голов сделал 49 результативных передач.

Для "Питтсбурга" это всего лишь третья победа в десяти последних матчах регулярки. Подопечные Майка Салливана с 86 набранными очками занимают пятое место в Восточной конференции. "Нью-Джерси" расположился на 14-й строчке Востока, заработав в клубную копилку 68 баллов.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Нью-Джерси Дэвилз" — "Питтсбург Пингвинз" — 2:5 (1:1; 0:1; 1:3).