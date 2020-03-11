Пророческие записи девушки из Оренбуржья, погибшей вместе с мужем и сыном в страшном ДТП в Гватемале

Автомобиль семьи столкнулся с грузовиком лоб в лоб во время сильного ливня. Травмы оказались настолько серьёзными, что 28-летняя Елена родом из Оренбуржья, её 37-летний муж Сергей и их четырёхлетний сын погибли на месте, пишут "Новости Оренбурга".

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В Гватемале супруги не были туристами. Сергей, выпускник факультета металлургических технологий, уже семь лет работал в горнодобывающей компании в городке Эль-Эстор, где жила семья. Елена — участница конкурсов красоты и историк по образованию, в соцсетях рассказывала о жизни в Центральной Америке и часто выкладывала фото из путешествий в другие страны. Но большую часть на страницах мужа и жены занимали нежные совместные снимки и кадры с сыном, в котором оба не чаяли души. "Пока я здесь, никто не сможет причинить тебе боль", — писала молодая мама, обращаясь к малышу.

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Но было на стене у Елены несколько постов, которые в контексте трагедии звучат пророчески. Так она прокомментировала запись про последние слова жертв теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года: "Работа, деньги, суета. И лишь в последние минуты мы вспоминаем о [любимых людях]". "Счастье — в моменте. Оно не бывает постоянным. Цени моменты", — размышляла девушка о скоротечности жизни.

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Я в этом мире эмигрант, но ненадолго тут.

Я появлюсь ненадолго и надолго пропаду.

Давай ты расскажешь потом о том, как мне правильно жить.

Ещё немного пороха, детка, подожги Запись на стене Елены — цитата из трека Баста feat. Daria Yanina "Зажигать"

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У обоих супругов были схожие взгляды: в людях они ценили доброту и честность, "вдохновлялись любовью" и на первое место ставили семью и детей. Но жизнь счастливых любящих родителей и их малыша оборвалась из-за злого рока. Местные СМИ отмечают, что на дороге, по которой ехали россияне, часто происходят смертельные ДТП. Водитель большегруза — участник аварии выжил и задержан для выяснения обстоятельств, пишет Prensa Libre.