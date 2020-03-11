В Бельгии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса CoViD-19 была зафиксирована в Бельгии. Об этом проинформировало местное агентство Belga.

Накануне власти страны запретили проведение всех публичных мероприятий в закрытых пространствах с участием более тысячи человек из-за разрастающихся масштабов эпидемии в ЕС. Такое заявление сделала премьер-министр София Вильмес.

На данный момент в королевстве остаются открытыми школы, а люди ходят на работу. Однако Вильмес призвала сограждан по возможности работать из дома и отменить встречи в целях минимизации рисков распространения болезни.

Тем временем в КНР число заболевших и умерших от коронавируса за сутки почти сравнялось.