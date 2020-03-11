УЕФА просит власти стран-хозяек провести чемпионат Европы, несмотря на коронавирус

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к странам, принимающим матчи чемпионата Европы 2020 года, с просьбой не переносить турниры из-за мировой вспышки коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

— Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), УЕФА считает, что город может принимать матчи чемпионата Европы, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавирусом, — говорится в сообщении.

В УЕФА добавили, что ещё одно обязательное условие — обеспечить все необходимые условия для обслуживания болельщиков.

— УЕФА не получал запросов об изменении или отмене турнира, — подчеркнули в организации.

Также отмечается, что лондонский стадион "Уэмбли" может принять дополнительные матчи.

Напомним, накануне сообщалось, что футбольные федерации Европы попросили УЕФА перенести турнир.