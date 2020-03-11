В Кирове мужчина попал под авто, пытаясь перебежать дорогу — жёсткое видео

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В результате неудачной попытки перебежать дорогу житель Кирова попал под авто и получил серьёзные травмы. Лайф публикует жёсткое видео с моментом ДТП.

На кадрах видно, как отчаянный мужчина успевает добежать до середины дороги, где его на полной скорости сбивает проезжающий легковой автомобиль. Сумка, которую он держал в руках, резко улетает вверх, а сам он проезжает некоторое расстояние на лобовом стекле.

По данным источника Лайфа, авария произошла на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Пятницкой. Позже выяснилось, что в момент аварии 32-летний пешеход был пьян. Несмотря на сильный удар, мужчина остался жив. Врачи диагностировали у него травму головы и ушибы.