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Опубликовано 11 марта 2020, 12:45

Депутаты ГД поддержали наказание за нарушения при голосовании по конституции

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В зависимости от тяжести преступления инициатива предлагает широкий спектр санкций — от штрафа до четырёх лет лишения свободы.

Депутаты Государственной думы в первом чтении поддержали проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за нарушения при общероссийском голосовании по поправкам в конституцию.

В частности, речь идёт о закреплении в статьях Уголовного кодекса РФ санкций за нарушения в ходе выборов и голосования по внесению изменений в основной закон страны. В зависимости от тяжести преступления нарушителям может грозить и штраф, и срок до четырёх лет. Законопроект предложили парламентарий Пётр Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Второе чтение проекта состоится 12 марта.

Госдума приняла законопроект о поправках в конституции в окончательном чтении
Госдума приняла законопроект о поправках в конституции в окончательном чтении

Напомним, всероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдёт 22 апреля.

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София Алабина
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