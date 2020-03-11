Депутаты ГД поддержали наказание за нарушения при голосовании по конституции

В зависимости от тяжести преступления инициатива предлагает широкий спектр санкций — от штрафа до четырёх лет лишения свободы.

Депутаты Государственной думы в первом чтении поддержали проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за нарушения при общероссийском голосовании по поправкам в конституцию.

В частности, речь идёт о закреплении в статьях Уголовного кодекса РФ санкций за нарушения в ходе выборов и голосования по внесению изменений в основной закон страны. В зависимости от тяжести преступления нарушителям может грозить и штраф, и срок до четырёх лет. Законопроект предложили парламентарий Пётр Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Второе чтение проекта состоится 12 марта.