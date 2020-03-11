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Гримёр объяснил, куда пропали татуировки Тимати

Накануне рэпер удивил пользователей Сети видео, на котором он без единой наколки.

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Гримёр Карина Фёдорова рассказала, что, скорее всего, пропавшие татуировки рэпера Тимати замаскированы специальным тональным кремом.

По словам специалиста, такие средства очень стойкие и совсем не пачкают одежду.

Если он в баню пойдёт, конечно, они начнут смываться, а так они очень стойкие, — отметила телеканалу "360" Фёдорова.

Гримёр рассказала, что специальные тональные средства часто используются на съёмках, чтобы скрыть моделям и актёрам татуировки. Также Фёдорова не исключила вариант, что на рэпере может быть надет специальный костюм, однако, по её мнению, это более сложный вариант.

Напомним, ранее Тимати шокировал подписчиков, выложив видео, на котором он предстал абсолютно без татуировок. Подписчики выдвинули целый ряд версий, что же произошло.

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