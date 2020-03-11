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Высокопоставленный полицейский сбил пятилетнего мальчика в Подмосковье

Ребёнка госпитализировали с травмами.

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Коллаж © LIFE. Фото © МВД РФ, © LIFE

Замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин в подмосковном Дмитрове 8 марта сбил пятилетнего ребёнка, переходившего пешеходный переход рядом с матерью. Лайф публикует фотографии с места происшествия.

По данным источника Лайфа, в момент аварии высокопоставленный сотрудник полиции был трезв. По одной из версий, он растерялся, так как после аварии не вызывал скорую помощь и полицейских, лишь ходил и извинялся. Первую помощь пострадавшим оказали прохожие. Медиков и сотрудников ГИБДД на место вызвали тоже они.

Мальчика, который в момент столкновения ехал рядом с матерью на самокате, с места ДТП доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом средней трети большеберцовой кости правой голени со смещением.

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