Высокопоставленный полицейский сбил пятилетнего мальчика в Подмосковье

Замруководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин в подмосковном Дмитрове 8 марта сбил пятилетнего ребёнка, переходившего пешеходный переход рядом с матерью. Лайф публикует фотографии с места происшествия.
По данным источника Лайфа, в момент аварии высокопоставленный сотрудник полиции был трезв. По одной из версий, он растерялся, так как после аварии не вызывал скорую помощь и полицейских, лишь ходил и извинялся. Первую помощь пострадавшим оказали прохожие. Медиков и сотрудников ГИБДД на место вызвали тоже они.
Мальчика, который в момент столкновения ехал рядом с матерью на самокате, с места ДТП доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом средней трети большеберцовой кости правой голени со смещением.