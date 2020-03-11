Высокопоставленный полицейский сбил пятилетнего мальчика в Подмосковье

По данным источника Лайфа, в момент аварии высокопоставленный сотрудник полиции был трезв. По одной из версий, он растерялся, так как после аварии не вызывал скорую помощь и полицейских, лишь ходил и извинялся. Первую помощь пострадавшим оказали прохожие. Медиков и сотрудников ГИБДД на место вызвали тоже они.