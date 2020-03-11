Путин: Россия пройдёт турбулентный период достойно

Президент России Владимир Путин на встрече с инвесторами в резиденции Ново-Огарёво заявил, что страна достойно и спокойно пройдёт "турбулентный период" на мировых рынках.

— Наша встреча планировалась до того, как начались различные процессы турбулентные на мировых энергетических, а затем на фондовых, валютных рынках, но тем полезнее будет наша беседа. Вы все видите, как реагирует ЦБ, правительство на происходящие события. У того или другого института хватает ресурсов, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность. Россия пройдёт этот турбулентный период достойно, спокойно, — подчеркнул глава государства.

Встреча проходит на фоне колебания курсов валют и цен на нефть. Так, после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Это спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.

По состоянию на утро 11 марта курс американской валюты остановился на отметке в 71,38 рубля, курс евро — 80,98 рубля.