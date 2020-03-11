Ужесточение на въезд в Таиланд из-за коронавируса не коснётся россиян

Ужесточение въезда на территорию Таиланда не коснётся туристов из России, поскольку между странами есть договорённость о 30-дневном безвизовом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Таиланда.

— Между Россией и Таиландом есть соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней. Мы пока это не отменяли, — сказала сотрудница отдела информации Министерства иностранных дел королевства.

Таким образом, если гражданин РФ прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит штамп иммиграционного контроля и попадёт на территорию королевства.

Напомним, что сегодня власти Таиланда на фоне распространения коронавирусной инфекции решили ужесточить въезд для граждан почти 20 стран, включая Болгарию, Китай, Грузию, Индию и Узбекистан. Также безвизовый режим отменён для граждан из Южной Кореи и Италии.