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Ужесточение на въезд в Таиланд из-за коронавируса не коснётся россиян

Безвизовое пребывание в королевстве для граждан РФ не было отменено.

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Фото © Pixabay

Ужесточение въезда на территорию Таиланда не коснётся туристов из России, поскольку между странами есть договорённость о 30-дневном безвизовом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Таиланда.

Между Россией и Таиландом есть соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней. Мы пока это не отменяли, — сказала сотрудница отдела информации Министерства иностранных дел королевства.

Таким образом, если гражданин РФ прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит штамп иммиграционного контроля и попадёт на территорию королевства.

Напомним, что сегодня власти Таиланда на фоне распространения коронавирусной инфекции решили ужесточить въезд для граждан почти 20 стран, включая Болгарию, Китай, Грузию, Индию и Узбекистан. Также безвизовый режим отменён для граждан из Южной Кореи и Италии.

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