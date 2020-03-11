Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран из-за коронавируса. Россия есть в списке

Власти Таиланда на фоне распространения коронавирусной инфекции решили ужесточить въезд для граждан 18 стран, включая Россию, и приостановить оформление виз по приезде, пишет агентство Reuters.
В список стран вошли Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату.
Безвизовый режим временно решили отменить для Республики Корея, Италии и Гонконга.
Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом во всём мире возросло до 113 тысяч.
София Алабина