ЦИК представила слоган и логотип общероссийского голосования по поправкам в конституцию

В Центризбиркоме сегодня представили слоган и логотип общероссийского голосования по внесению поправок в основной закон, которое пройдёт 22 апреля. Официальная эмблема плебисцита соединила в себе изображение конституции в виде изогнутой книги красного цвета на фоне российского триколора. А слоган звучит следующим образом: "Наша страна, наша конституция, наше решение!".