ЦИК представила слоган и логотип общероссийского голосования по поправкам в конституцию

В Центризбиркоме сегодня представили слоган и логотип общероссийского голосования по внесению поправок в основной закон, которое пройдёт 22 апреля. Официальная эмблема плебисцита соединила в себе изображение конституции в виде изогнутой книги красного цвета на фоне российского триколора. А слоган звучит следующим образом: "Наша страна, наша конституция, наше решение!".
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Разработку доверили агентству "ИМА-консалтинг", которое ранее занималось разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года, выиграв творческий конкурс ЦИК.
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Ранее сегодня Госдума приняла законопроект о поправках в конституции в окончательном чтении. Документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий, закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России.