Появилось видео со смертельной вечеринки в Петербурге, где студент сыграл в русскую рулетку и погиб

Инцидент произошёл на улице Есенина в Северной столице. 19-летний сын хозяина квартиры, обучавшийся на втором курсе Санкт-Петербургского политехнического университета, погиб в разгар веселья. И на камеру попали события роковой ночи, пишет 78.ru. На кадрах ролика видно, как парень вместе с другом достаёт из отцовского сейфа пистолет под музыку и крики гостьи "Не надо!"

Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Студент в шутку наводит оружие на приятеля, а потом приставляет к своей голове. Но в мгновение опасная шалость переросла в трагедию. Гость вставил в пистолет обойму, чего, предположительно, мог не заметить второкурсник. И следующий выстрел стал для него смертельным.

Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ, Соцсети

Полицию вызвали соседи, пожаловавшись на шум. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело парня с огнестрельным ранением головы. При этом срок действия лицензии на оружие, которое принадлежало отцу студента, давно истёк. А сам мужчина жил в другой стране.