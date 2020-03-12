Учёные заявили о скорой необратимой гибели лесов Амазонки

По их мнению, ситуация вот-вот достигнет "точки невозврата", когда превращение влажных тропиков в высушенную саванну будет уже не остановить.

Тропические джунгли Амазонки — на грани катастрофы, пишет Nature Communications. По данным опубликованного исследования, эта экосистема уже в 2021 году может достичь переломного момента, после которого начнутся необратимые изменения. Учёные с помощью моделирования выяснили, что в таком случае в течение ближайших 50 лет знаменитые дождевые леса будут стремительно исчезать, этот процесс уже не удастся остановить. В итоге, согласно прогнозам, к 2070 году на их месте останется засушливая саванна.

Напомним, амазонские леса на сегодняшний день охватывают 5,5 миллиона квадратных километров. В этом регионе расположено девять государств. Бассейн Амазонки называют лёгкими планеты, он известен уникальным биоразнообразием: там растут деревья 16 тысяч видов и обитает почти 1300 видов птиц, а также сотни видов млекопитающих и земноводных. За последние полвека человечество уничтожило пятую часть территории лесов Амазонии. В основном деревья вырубали и вырубают под пастбища, плантации сои, а также ради производства пиломатериалов, биотоплива и пальмового масла. Стоит упомянуть, что в Южной Америке активно выращивают также сахарный тростник в качестве сырья для производства множества продуктов. К примеру, в ноябре 2019 года в Бразилии сняли многолетний запрет на возделывание этой культуры. Что и вызвало ещё больше опасений экологов.

Учёные подчеркнули, что недавние масштабные пожары в Амазонии и Австралии оказались такими разрушительными именно из-за изменения климата. Как ранее писал Лайф, с января по июль 2019 года огонь уничтожил почти 1,9 миллиона гектаров бразильского экваториального леса.