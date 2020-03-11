Мишустин пришёл на встречу с инвесторами с книгой о Столыпине и посоветовал всем её прочитать

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пришёл на встречу с инвесторами и президентом страны Владимиром Путиным с книгой бывшего министра финансов Бориса Фёдорова "Пётр Аркадьевич Столыпин".

Председатель правительства рассказал, что прочёл книгу о государственном деятеле и реформаторе и всем советует ознакомиться с трудом Фёдорова.

Напомним, сегодня, 11 марта, президент РФ Владимир Путин провёл встречу с инвесторами, в ходе которой выразил уверенность, что страна достойно и спокойно пройдёт "турбулентный период" на мировых рынках.

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