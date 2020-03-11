Зрителей не пустят на матч сборной России по футболу

В марте сборная России должна провести два товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Стало известно, что как минимум одна из этих встреч пройдёт при пустых трибунах. Зрителей не пустят на игру Молдавия — Россия, которая состоится в Кишинёве 31 марта в 21:45 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Правительстве Молдавии.