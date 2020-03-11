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Зрителей не пустят на матч сборной России по футболу

Игра с Молдавией пройдёт на пустом стадионе.

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Фото © ТАСС / Пётр Колалев

В марте сборная России должна провести два товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Стало известно, что как минимум одна из этих встреч пройдёт при пустых трибунах. Зрителей не пустят на игру Молдавия — Россия, которая состоится в Кишинёве 31 марта в 21:45 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Правительстве Молдавии.

Причина очевидна: запрет на проведение массовых мероприятий в стране из-за эпидемии коронавируса.

Отметим, что 28 марта сборная России по футболу должна сыграть в Стокгольме со сборной Швеции. Будут ли ограничительные меры на этом матче, пока не известно.

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