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РФС обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями по указу Собянина

В каком формате будут проходить матчи в столице всё ещё остаётся непонятным.

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Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Сегодня в Москве состоялось заседание Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги, где должен был решиться вопрос проведения матчей после указа мэра столицы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий с числом присутствующих более пяти тысяч человек. Однако организации не смогли вынести решение и обратились в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

По данным "Р-Спорта", решение о допуске зрителей и их количестве будут принимать непосредственно сами клубы.

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