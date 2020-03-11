РФС обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями по указу Собянина

Сегодня в Москве состоялось заседание Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги, где должен был решиться вопрос проведения матчей после указа мэра столицы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий с числом присутствующих более пяти тысяч человек. Однако организации не смогли вынести решение и обратились в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями. Об этом сообщает пресс-служба РФС.